von Nadja Hoffmann

14. Januar 2019, 10:59 Uhr

Die nächste öffentliche Sitzung des Ortsbeirates Zippendorf findet morgen um 19 Uhr in der „Strandperle“, Am Strand 14, statt. Die Mitglieder des Ortsbeirates werden Rückschau und Ausblick halten, über die Bäume am Strand beraten sowie über die Verwendung der Buga-Gelder, die Fahrplankonferenz des Nahverkehrs, über das Sommerfest und die bevorstehenden Wahlen reden. Interessierte Bürger sind eingeladen.