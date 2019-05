Schwerin : Rundgang auf dem Campus

von svz.de

24. Mai 2019, 05:00 Uhr

Studieren wo andere Urlaub machen. An der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) ist dies möglich. An ihren beiden Standorten Rostock und Schwerin öffnet die Hochschule am Sonnabend, 25. Mai, von 10 bis 13 Uhr ihre Türen. Studieninteressierte haben hier die Möglichkeit sich sowohl den Campus näher anzuschauen als auch umfassende Informationen zu den Bachelor- und Masterstudiengängen zu erhalten.

In allgemeinen Infoveranstaltungen und persönlichen Beratungsgesprächen sowie einem Campusrundgang werden den Interessierten Studieninhalte, studentische Praxisprojekte, Karriereperspektiven, Zulassungsverfahren und das Campusleben erklärt. Darüber hinaus finden am Tag der offenen Tür auch Schnuppervorlesungen und Workshops statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.