Schwerin : Schach zum Rendezvous

von svz.de

21. Mai 2019, 05:00 Uhr

Einen Vortrag vom Direktor des Konservatoriums, Volker Ahmels, gibt es beim nächsten Rendezvous im Museum am 23. Mai von 18 Uhr an. Ahmels zeigt Beziehungen zwischen dem Schachspiel und der Musik auf. Auch Verbindungen zur Mathematik spielen eine Rolle. In dem Vortrag, der zahlreiche Hörbeispiele präsentiert, wird auch die Freundschaft von Marcel Duchamp zu John Cage eine Rolle spielen. Im Anschluss an den Vortrag wird es spannend: Im Café Kunstpause spielt das Team von OB Rico Badenschier gegen die Schachfreunde Schwerin.