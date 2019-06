Schwerin : Schadstoffe entsorgen

von svz.de

25. Juni 2019, 05:00 Uhr

Das Schadstoffmobil ist am 29. Juni wieder unterwegs. Damit wird den Schwerinern Gelegenheit gegeben, Schadstoffe zu entsorgen. Umweltbelastende Abfälle wie Farb- und Ölreste, Reinigungsmittel, Altmedikamente, Batterien, Leuchtstoffröhren und Ähnliches werden kostenlos angenommen. Das Schadstoffmobil ist in Friedrichsthal, Parkplatz in der Wolfsschlucht , von 9 bis 10 Uhr; in Warnitz, Trebbower Straße 2 , von 10.30 bis 11 Uhr und in Mueß, Zum Alten Bauernhof, von 11.30 bis 12.30 Uhr. Weitere Fahrten sind am 7. September und 12. Oktober.