Schelfstadt : Schau widmet sich den Relief

27. Juli 2019, 05:00 Uhr

Im E-Werk am Spieltordamm präsentiert der Kunstverein bis zum 15. September die zweiteilige Gruppenausstellung „Redefine Relief“. Die Schau widmet sich Erscheinungsformen des Reliefs in der zeitgenössischen Kunst und stellt die Frage, ob der Begriff des Reliefs einer aktualisierten Definition bedarf. Die in beiden Ausstellungen gezeigten, insgesamt acht künstlerischen Positionen stehen exemplarisch für unterschiedliche, in der Gegenwartskunst präsente Formen des Umganges mit Oberfläche, Raum und Materialität, die sich an das Konzept des Reliefs anknüpfen lassen.