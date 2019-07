Schwerin : Schläuche vom Einsatz zurück

von svz.de

11. Juli 2019, 10:36 Uhr

Während des Großbrandes in der Lübtheener Heide hat auch die Landeshauptstadt die Löscharbeiten unterstützt. „Wir haben zwar keine Leute abkommandiert, aber mit Material geholfen“, berichtet Dezernent Bernd Nottebaum. 150 Schläuche wurden ausgeliehen. Die seien mittlerweile aber wieder zurück in Schwerin. Zudem seien mehrere Mitarbeiter der Berufswehr oder anderer Bereiche der Verwaltung, die in Freiwilligen Feuerwehren tätig sind, von der Arbeit für den Einsatz freigestellt worden.