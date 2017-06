Banzkow : Schlammschlacht der PS-Giganten

vergrößern 1 von 4 Foto: Katja Müller 1 von 4







Sommer, Sonne, Sonnenschein gab es eher selten beim Trecker Treck. Doch die Wetterkapriolen in diesem Jahr waren mehr als chaotisch. Während am Sonnabend im Neddelrad noch alles rund lief, versanken die Räder am Sonntagmorgen im Schlamm. Und das sorgte für sehr kurze Zündschnuren bei den Organisatoren. Die Stimmung war auf dem Siedepunkt. Der Dauerregen in den frühen Morgenstunden hatte die Bahn in ein Modderloch verwandelt.

Echte Trecker Treck-Fans kennen aber kein schlechtes Wetter: Die Zuschauer haben Regenschirme, die Starter viele PS unterm Hintern und einen gigantischen Willen. Nach einigen Diskussionen gab es dann das ersehnte „Na gut, wie versuchen es“, von Mitorganisator Marco Jennerjahn. Er übergab den Staffelstab an Carsten Baier. Mit seinem Frontlader schob der die dicke Schlammschicht von der Bahn. Gegen Mittag konnte es losgehen, wenngleich in abgespeckter Form. „Wir haben zu viel Zeit verloren, die Bahn ist dennoch sehr weich. Elf Klassen mussten wir streichen“, erklärte Dieter Götting vom ZT-Team Zietlitz. In den 21 Jahren Trecker Treck in Banzkow war dies eine Premiere. Eine, die sich Organisatoren wie auch Starter gern erspart hätten. „Das ist höhere Gewalt. Da kannst du nichts machen. Die Jungs geben wirklich ihr Bestes“, sagte Starter Eric Frahm. Am Abend zuvor hatte er noch einen Pokal geholt, am Sonntag stand er hinter der Bande. Und dort herrschte an beiden Tagen dichtes Gedränge – egal, ob gefahren wurde oder nicht. „Pfingsten zum Trecker Treck im Neddelrad ist gesetzt, selbst bei Wolkenbruch“, sagte Silvie Schneider.

Bei einigen Trecker-Fans sorgte die minimierte Starterliste am Sonntag zwar für Unmut, doch der war auch schnell verflogen. „Was sollen die Jungs denn machen? Wer nicht fährt, der kann die anderen anfeuern“, riet Rolf Jäger. Mehr als zufrieden war Steve Raßmann vom Team Hacker aus Sukow. Zum ersten Mal durften auch die Laster an den Start. Mit seiner 440-SD-Maschine sicherte er sich den ersten Platz. Insgesamt elf Starter hatten sich zum „Lkw-Pulling“ angemeldet.

Die Mitstreiter vom ZT-Team waren geknickt und vom Wetter genervt. Aber in einem waren sie sich einig: „2018 wird es nicht einfacher, aber es kann nur besser werden.“

Das Spektakel in Zahlen Starter insgesamt: 121 kämpften gegen den Bremswagen Helfer von der FFW Banzkow: 60 Kameraden sorgten für Ordnung auf dem Parkplatz weiteste Anreise: 252 Kilometer sind es von Oldersbek bis Banzkow jüngster Starter: 18 Jahre ältester Starter: 74 Jahre kleinste PS-Stärke: 45 PS hat der Multicar von Tobias Pockczerwinski größte PS-Stärke: mit jeweils 500 PS gingen der Fendt von Patrick Linke und der Claas Xerion von Robert Luther an den Start gezogene Meter insgesamt: 7183,35 Meter Klasse der meisten Starter: MTS Sportklasse mit 13

Das Starterfeld:

von Katja Müller

erstellt am 05.Jun.2017 | 21:00 Uhr