Schweriner Schwimmhalle : Schlösser gehen immer wieder kaputt

Mehr Besucher in der Schwimmhalle Schwerin, aber auch mehr Probleme

Vereine, Schulklassen, Erwachsene und Senioren – die Schwimmhalle auf dem Großen Dreesch ist beliebt. „Wir haben jetzt jährlich 40 000 Besucher mehr als ursprünglich kalkuliert“, sagt Matthias Tillmann, Leiter der Fachgruppe Sport, Bauen, Finanzen in der Stadtverwaltung. Einziger Wermutstropfen bei dem riesigen Andrang: Die Schlösser der Umkleidekabinen gehen immer wieder kaputt. Das Problem beschäftigt die Stadtpolitik, die möglichst schnell eine Umrüstung fordert. Warum wurde überhaupt so ein anfälliges System gewählt, wundert sich CDU-Stadtfraktionschef Sebastian Ehlers. Kann man in der Schwimmhalle noch baden gehen ohne Angst um Schlüssel, Geldbeutel, Tasche und Schuhe?

„Heute sind von den 219 Umkleideschränken in der Halle acht nicht benutzbar“, sagt Matthias Tillmann und fügt an, dass es an anderen Tagen schon mal 20 seien. „Die Schlösser werden aus Bordmitteln aber so schnell wie möglich repariert“, so Tillmann. Doch fast täglich fallen neue aus. Eine knappe Stunde braucht es, ein einziges Schloss abzuschrauben, auseinander zunehmen, zu reparieren und alles wieder zusammenzusetzen, sagt Schwimmhallen-Chef Stefan Kuß. Hier gehen jede Menge Arbeitsstunden verloren. Meistens ist es ein verklemmtes Kartenstück, ein hineingestecktes Bonbonpapier oder ähnliches, das die Mechanik außer Funktion setzt. Das Verwunderliche: „Das Schließsystem, mit dem wir hier arbeiten, ist dasselbe wie das in den beiden alten Hallen“, sagt Kuß. „Damals gab es damit so gut wie keine Probleme.“ Damals sei der Schweriner Bade-Betrieb aber auch klar gegliedert gewesen: Freizeitschwimmer und Sauna-Freunde gingen nach Lankow, Sportler und Schulen auf den Dreesch. „Da waren Vereine manchmal allein in der Halle und brauchten gar keine Schließfächer“, sagt Kuß. Seit drei Jahren – so alt ist die neue Halle schon – benutzen nun alle Schwimmer die Becken und Umkleiden in der Bernhard-Schwentner-Straße. 171 500 waren es im Jahr 2016. Es herrscht Hochbetrieb von morgens bis abends, den die Schränke nicht gut wegstecken.

Aus der Erfahrung heraus sei es sicher richtig gewesen, sich beim Neubau für die bewährten Papier-Steck-Karten zu entscheiden, meint Stefan Kuß. Inzwischen wünschen sich die Schwimmhallen-Verantwortlichen aber auch ein System, bei dem die Schränke berührungslos durch Vorhalten eines sogenannten „Coin“ verriegelt werden können. „Dazu müsste aber das gesamte Kassensystem umgerüstet werden“, sagt Tillmann. „Die Kosten kalkulieren wir erst genau, wenn wir einen Auftrag von der Stadtvertretung bekommen. Aber wir rechnen mit einem mittleren fünfstelligen Betrag.“ Dafür sind im aktuellen Haushalt aber keine Mittel eingestellt. Konsequenz: So lange nicht spontan Gelder an anderer Stelle frei werden, muss weiter geschraubt und repariert werden.