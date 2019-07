Schelfstadt : Schlösser im Wandel

von svz.de

08. Juli 2019, 09:57 Uhr

Mit ihrer kleinen Sommerausstellung „Herrenhäuser im Wandel der Zeiten“ rückt die Stiftung Mecklenburg wieder ein besonderes mecklenburgisches Kulturgut in den Fokus. Bildliche Basis der aktuellen Ausstellung im Schleswig-Holstein-Haus sind Fotografien aus dem Verlag A. Mencke, Wandsbek, die im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts entstanden. Mehr als hundert Mencke-Aufnahmen befinden sich im Besitz der Stiftung Mecklenburg. Sie können auch auf einem Großbildschirm in allen Details betrachtet werden. Wie Perlen zieren noch heute etwa 1200 Schlösser und Gutshäuser die Landschaft. Ihr Überdauern verdanken sie nicht selten engagierten Besitzern. Allerdings fehlt für viele Häuser noch immer eine Perspektive, die ihre Zukunft garantiert. Die Ausstellung ist bis zum 1. September in den Räumen der Stiftung Mecklenburg im Schleswig-Holstein-Haus zu sehen.