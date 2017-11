Schwerin : Schlossfestspiele auf der Paulshöhe?

vergrößern 1 von 1 Foto: MaRTINI 1 von 1

von Volker Raab

01.Nov.2017

Geht es nach den Plänen der Stadt, muss die Sportanlage Paulshöhe zugunsten eines Baugebiets weichen. Damit geben sich die Mitglieder der Initiative zum Erhalt der Paulshöhe nicht zufrieden. Sie haben deshalb ein neues Projekt gestartet, das auf die historische Bedeutung der ältesten Sportanlage Mecklenburg-Vorpommerns aufmerksam machen soll. Heute treffen sich die Befürworter des Erhalts im „roten Salon“ auf der Paulshöhe.

Schwerin will mit seinem Residenzensemble Unesco-Weltkulturerbe werden. Denkmalschützer fordern in diesem Zusammenhang, dass Großveranstaltungen wie die Schlossfestspiele, die bislang auf dem Alten Garten stattfinden, dann an einen anderen Ort ausweichen. Nach Ansicht von Stephan Martini, Sprecher der Initiative zum Erhalt der Paulshöhe, wäre die Sportanlage eine gute Spielstätte. Die Hallen neben dem Sportplatz könnten als logistische Koordinationsstätte für die Theaterleute dienen, die Zuschauer würden auf der Tribüne stehen, so Martini. Die Sommerpause im Fußballsport könnte für Kultur-Ereignisse genutzt werden. Die Aktion Stadt und Kulturschutz, kurz ASK, stellt diese Idee als erste Überlegung zur Debatte. Um sie weiterzuentwickeln und gegebenenfalls auch völlig zu überarbeiten, wurde ein „Pad“ eröffnet. „Auf dieses Zukunftspapier, das durch die Piraten zur Verfügung gestellt wird, kann öffentlich zugegriffen werden“, erklärt Martini. Dadurch könne jeder Schweriner seine Ideen und Anregungen einbringen.