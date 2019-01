Kreativmarkt Schwerin : Schnullerketten bis Betonkunst – Messe bietet viel

Mehr als 5000 Besucher beim Kreativmarkt in der Kongresshalle

von Christian Koepke

20. Januar 2019, 20:00 Uhr

Brandneue und bewährte Trends aus der Kreativ- und Bastelszene lockten am Wochenende mehr als 5000 Besucher zur Messe in die Kongresshalle. 130 Aussteller – davon etwa 20 Prozent aus der Region – präsentierten Material, Ideen und fertig Produziertes von der Betonskulptur bis zur Schnullerkette. Die gab es am Stand von Mandy Wagner aus Sukow. „Wir wollen vor allem ein Treffpunkt sein für Kreativen, die sich auf unserer Messe schnell finden können“, sagt Projektleiter Holger Diehnelt. Ein Konzept, das in Schwerin aufgegangen ist.