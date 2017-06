Fussball in Schwerin : Schon wieder Attacke in Lankow

vergrößern 1 von 1 Foto: kawi 1 von 1

War es Vandalismus oder Sabotage? Das im Bau befindliche Funktionsgebäude des FC Mecklenburg im Sportpark Lankow ist erneut von Unbekannten unter Wasser gesetzt worden. Von den Tätern fehlt noch jede Spur.

Das Besondere an diesem Fall: Nach Informationen der SVZ gab es keine Einbruchspuren. Schlüssel haben nur die Bauleute und Verantwortliche des Vereins. Der Schaden ist immens – in den Räumen war bereits der Estrich eingebaut.

Im Mai hatte es den ersten Vorfall gegeben. Da hatten Unbekannte die Wasserhähne aufgedreht. Tausende Liter Wasser liefen in den Rohbau. Heizung und Putz wurden in Mitleidenschaft gezogen. Den Schaden beglich die Versicherung. Damals wurde das ganze als Vandalismus eingestuft.

Dann – nur wenige Wochen später – der zweite Vorfall. Wieder hatten Unbekannte die Hähne aufgedreht. Wieder liefen große Mengen Wasser in das Gebäude. Jetzt aber schwirren in der Stadt die Gerüchte. War es ein gezielter Anschlag?

Nach dem Anschlag im Mai hatte der inzwischen gestorbene Stadtvertreter Ralph Martini den Antrag gestellt, die damals ausgesprochenen Kündigungen für den Sportplatz Paulshöhe zurückzunehmen. „Laut Fußballentwicklungskonzept und dem Stadtvertreterbeschluss, müssen die auf Paulshöhe ansässigen Vereine neue Räume in dem Funktionsgebäude im Sportpark Lankow zugewiesen bekommen, eine Kündigung zum 31.Dezember 2017 ist somit unwirksam und muss zurückgezogen werden.“ Der Vertreter der Aktion Stadt und Kulturschutz ging davon aus, dass der Neubau in Lankow nicht, wie geplant, im Juli fertig wird. Sportdezernent Andreas Ruhl widersprach. Der Termin könne gehalten werden.

Hinter dem Antrag steckt die Idee der ASK, den Sportplatz Paulshöhe zu erhalten. Dafür gab es immer wieder Vorstöße in der Stadtvertretung – unter anderem, um die Anlage unter Denkmalschutz zu stellen – und kürzlich eine von der ASK organisierte Demonstration.

Deshalb gibt es inzwischen Stimmen, die hinter dem Anschlag auf das Funktionsgebäude Sabotage vermuten, um die Paulshöhe zu „retten“.

Allerdings wird im Sportpark Lankow noch ein zweites Funktionsgebäude errichtet. Investor ist hier das städtische Zentrale Gebäudemanagement. „Ich gehe davon aus, dass es sich bei den Vorfällen beim FC Mecklenburg nicht um ,Unfälle’ handelt“, sagt Sportdezernent Andreas Ruhl. „Ich habe deshalb angewiesen, dass die Sicherheit für das Funktionsgebäude, das das ZGM errichtet, überprüft wird.“

Sollte es sich um gezielte Anschläge handeln, haben die aber auch nichts genutzt. Das Gebäude wird im Juli fertig. Es können nur nicht alle Räume gleich genutzt werden.

von Gert Steinhagen

erstellt am 28.Jun.2017 | 20:45 Uhr