Brand in Schwerin : Schon wieder ein Feuer in Lankow

Zum dritten Mal innerhalb weniger Monate brannte es an einer Kneipe

von Werner Mett

09. April 2020, 05:00 Uhr

Jetzt glaubt wohl keiner mehr an Zufall. Dichte Rauchschwaden ziehen am Mittwochabend durch die Plöner Straße, kurz vor 19 Uhr geht der Notruf bei der Leitstelle ein. Die Berufsfeuerwehr rückt mit einem kompletten Zug aus, auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Warnitz und der Freiwilligen Feuerwehr Schlossgarten eilen zur Hilfe. Rund 30 sind es an der Zahl. Denn zum inzwischen dritten Mal innerhalb weniger Monate brennt es an einer Kneipe in Lankow. Erneut trifft es die Lager neben den Wohnräumen, jedoch heftiger als beim vorherigen Mal, wie die großen Rauchsäulen zeigen.

Über die Brandursache und den Sachschaden konnten weder Leitstelle noch Polizei bis Redaktionsschluss Angaben machen. Der Einsatz dauerte zu diesem Zeitpunkt noch an, das Ende war nicht abzusehen. Menschen seien keine in Gefahr, hieß es jedoch seitens der Leitstelle. Schon im Dezember und Januar hatte es hier Brände gegeben: Anschläge vermutete der Eigentümer. Eindeutige Belege dafür ließen sich bislang nicht finden.