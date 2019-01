Schwerin : Schüler zeigen ihr Können

von svz.de

11. Januar 2019, 07:08 Uhr

Bei der „MitMachMusik M3“ am Montag, 18. Januar, präsentieren sich Schüler des Konservatoriums in lockerer Werkstattatmosphäre. Der Spaß am Mitmachen steht im Vordergrund. Das Konzert findet um 17.30 Uhr im Brigitte-Feldtmann-Saal statt und dauert etwa eine Stunde. Die Lehrer der jungen Musiker moderieren die Stücke kurz an. Durch die verschiedenen Instrumente ist das Programm kurzweilig und bunt. Der Eintritt ist frei.