Werdervorstadt : Schule stellt sich Interessierten vor

12. Juni 2019, 09:26 Uhr

Am Sonnabend, 15. Juni, findet in der Zeit von 9.30 bis 14 Uhr in den SWS Schulen auf dem Campus am Ziegelsee ein Tag der offenen Tür statt, wo sich Interessierte über die verschiedenen Gesundheits- und Heilberufe informieren können. Es werden Logopäden, Physiotherapeuten, Altenpfleger, Sozialassistenten und Erzieher vor Ort sein, die von ihrer Ausbildung berichten. Außerdem werden in der Integrierten Gesamtschule im nächsten Schuljahr zwei fünfte Klassen aufgemacht, weil die Nachfrage so groß ist.