von Bert Schüttpelz

13. April 2019, 05:00 Uhr

Altstadt | Auch wenn es in diesem Frühling schon einmal wärmer gewesen ist, mit der richtigen Kleidung lässt es sich auch in diesen Tagen gut durch den Schlosspark flanieren. Zu sehen gibt es dabei genug, denn in den Blumenbeeten geht es bunt zu. Die gute Nachricht zum Schluss: Nach dem kalten Wochenende sollen die Temperaturen auch wieder steigen.