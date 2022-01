Mehrere 100.00 Euro : Schwerin investiert in die Berufsfeuerwehr

Rettungstransporter, Notarztwagen, Abrollbehälter: Weil einige Fahrzeuge und Ausrüstungen verschlissen sind, müssen neue gekauft werden. Bis die tatsächlich ankommen, wird wohl mehr als ein Jahr vergehen.

von Maren Ramünke-Hoefer

19. Januar 2022, 14:48 Uhr

Rettungstransporter, Notarztwagen, Abrollbehälter: Weil einige Fahrzeuge und Ausrüstungen verschlissen sind, müssen neue gekauft werden. Bis die tatsächlich ankommen, wird wohl mehr als ein Jahr vergehen.

Sie fahren bei Tag und Nacht durch die Stadt. Sie helfen dabei, Leben zu retten. Die Notarztwagen und Rettungstransporter der Schweriner Berufsfeuerwehr werden stark beansprucht und sind deshalb innerhalb weniger Jahre verschlissen. 250.000 Kilometer Laufleistung innerhalb von fünf Jahren führten schließlich zu erheblichen Verschleißerscheinungen, erklärt Dr. Stephan Jakobi, Leiter des Fachdienstes Feierwehr und Rettungsdienst. Ein dauerhaft weiterführender Einsatz sei „nicht zielführend“.

„Es kommt dann vermehrt zu Ausfallzeiten der Altfahrzeuge, verbunden mit erhöhten Reparaturkosten und unvorhergesehenen Einschränkungen im Rettungsdienst“, schreibt Jakobi in dem Beschlussvorschlag an den Hauptausschuss. Der sollte am Dienstagabend der Beschaffung von neuen Fahrzeugen und neuer Ausrüstung im Wert von mehreren 100.000 Euro zustimmen. Und das tat er auch.

Auch Pumpen, Schläuche und Schutzausrüstung werden getauscht

Und das soll die Berufsfeuerwehr konkret bekommen: einen Rettungstransportwagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge, einen Kommandowagen für den Einsatzleitdienst in Rufbereitschaft sowie einen Abrollbehälter zum Transport von speziellen Gerätschaften und besonderer Schutzausrüstung für Einsätze mit Gefahrstoffen. Der bisherige Abrollbehälter sei seit 1994 bei der Berufsfeuerwehr im Einsatz und entsprechend verschlissen, so Jakobi.

„Mit der Beschaffung ist auch ein Tausch wesentlicher Beladungsteile, wie Pumpen, Schläuche, Schutzausrüstung und Messgeräte, geplant, um den Einsatzwert dauerhaft zu erhalten. Insgesamt sind aufgrund der durchgeführten Markterkundung circa 300.000 Euro zu veranschlagen“, schreibt der Fachdienstleiter. Den Beschaffungszeitraum für den Abrollbehälter schätzt er auf etwa 18 Monate, für den Rettungstransporter und die Notarztwagen auf etwa 14 Monate.