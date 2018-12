Schwerin: Pfandflaschen aus DB Store entwendet

von svz.de

05. Dezember 2018, 10:42 Uhr

Ein polizeibekannter 41-jähriger Bulgare entwendete am Morgen des 04. Dezember 2018 aus einem DB Service Store am Schweriner Hauptbahnhof in einem Plastiksack gesammelte PET-Pfandflaschen im Wert von ca. 40,- Euro. Hierbei wurde er von einem Mitarbeiter des DB Service Stores beobachtet und schilderte den Vorfall einer Streife des Bundespolizeireviers Schwerin. Nunmehr ermittelt die Bundespolizei wegen Diebstahls.