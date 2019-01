Schwerin: Sachbeschädigung an mehreren PKWs

von svz.de

28. Januar 2019, 10:15 Uhr

In der Nacht von Freitag zu Samstag wurden in der Husumer Straße in Lankow 13 PKW durch unbekannte Tatverdächtige beschädigt. Alle Fahrzeuge weisen Lackbeschädigungen an der linken Fahrzeugseite auf, insgesamt wird ein Schaden in Höhe von 2600EUR verzeichnet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung Hinweise zu dem oder die Täter, sowie zu dem Tathergang unter der Telefonnummer 0385/51802224 zu melden.