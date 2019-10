Schwerin: Verkehrsunfall verursacht Behinderung auf der Umgehungsstraße

von svz.de

24. Oktober 2019, 15:10 Uhr

Am Mittwochnachmittag kam es zu einer einstündigen Behinderung auf der Umgehungsstraße zwischen Görries und Neumühle. Gegen 15:15 Uhr befuhr eine 41-jährige Schwerinerin mit ihrem Seat Leon die Umgehungsstraße aus Richtung Ludwigslust in Richtung Wismar. Aus bisher unbekannten Gründen kippte der Anhänger samt Ladung auf die Fahrbahn, so dass ein Fahrstreifen bis zur Beendigung der Reinigungsarbeiten nicht befahrbar war. Es blieb bei einem Alleinunfall der Fahrerin samt Fahrzeug und Anhänger mit Sachschaden, Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.