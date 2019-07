Ostorf : Schwerin zeigt Flagge

Für eine Welt ohne Kernwaffen hisste der Oberbürgermeister eine Flagge.

von svz.de

09. Juli 2019, 07:45 Uhr

Atomwaffen abschaffen ist das Ziel der Aktionen zum Flaggentag des weltweiten Bündnisses „Mayors for Peace“ (Bürgermeister für Frieden). Schwerin ist eine von 300 deutschen Städten, die an die Staaten der Weltgemeinschaft appelliert, die Beseitigung der Nuklearwaffen voranzutreiben. Oberbürgermeister Rico Badenschier hisste gestern die Flagge auf dem Bertha-Klingberg-Platz und sagte: „Atomwaffen spielen in Sicherheitsstrategien wieder eine größere Rolle. Umso wichtiger ist es, dass wir Flagge zeigen.“