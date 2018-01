Schweriner Schauspieler : Schweriner wird TV-Serienheld

Schauspieler Bert Tischendorf spielt ab heute Abend bei RTL den Anwalt Beck und verrät vorab im SVZ-Interview seine Vorlieben

Als der Schweriner Bert Tischendorf vor 20 Jahren am Sportgymnasium sein Abi machte, sah die Zukunft des Leistungsschwimmers keineswegs nach Bühne oder Fernsehen aus: Er begann ein Medizinstudium. Doch das füllte ihn nicht aus. Er ging an die Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin und kam schon während des Studiums ins Fernsehen: Bei Pro 7 stand er in „Allein unter Mädchen“ vor der Kamera. Es folgten viele verschiedene Rollen: Im Kettenhemd kämpfte er als Ritter Isenhart für Gerechtigkeit, war der Begleiter der Wanderhure in gleich mehreren Filmen, machte Action als GSG-9-Beamter, nahm als Polizist die „Letzte Spur Berlin“ auf, zeigte im Doku-Drama „Vom Traum zum Terror: Olympia München 1972“ als Olympionik seine Sportlerherkunft, rettete als Tierarzt süße Kätzchen oder machte in „Doc meets Dorf“ als Arzt mit dem Dorfleben Bekanntschaft. Jetzt wird er Anwalt in der RTL-Serie „Beck is back“. Die erste Folge wird heute Abend um 21.15 Uhr ausgestrahlt. SVZ-Redakteur Bert Schüttpelz sprach vorab mit dem gebürtigen Schweriner, der jetzt in Berlin lebt.



Herr Tischendorf, Sie überraschen das Publikum in ständig anderen Rollen und nutzen dabei gern auch Ihre Sportlichkeit. Warum jetzt Anwalt?

Tischendorf: Dieser Wechsel der Rollen ist doch der Reiz des Schauspielerberufs. Ich habe ja schon vieles gemacht, aber Anwalt war ich halt noch nie.

Ist das Ihre neue Lieblingsrolle?

Ja. Denn meine Lieblingsrolle ist immer die, die ich gerade spiele.

Und was ist das besondere an genau dieser?

Mich hat das Drehbuch sofort überzeugt. Hier wird mit der klassischen Rollenverteilung von Mann und Frau gebrochen. Sie geht arbeiten, macht Karriere, legt sich einen Liebhaber zu. Er bleibt nach dem Studium zu Hause, hütet die vier Kinder und schmeißt den Haushalt. Und dann plötzlich muss er sich um alles allein kümmern. Vor allem der Weg zurück in den Beruf nach zwölf Jahren fällt Anwalt Beck schwer. Doch er bekommt Hilfe. Seine vorlaute Putzfrau Jasmina, eine 54-jährige ehemalige Richterin aus Kroatien, unterstützt ihn.

Und das funktioniert? Sie haben doch gar nicht Jura studiert?

Klar, das geht. Das ist doch keine Dokumentation, sondern Film. Die Drehbücher sind lustig und sauber gearbeitet. Die Handlung muss nicht, aber könnte so sein. Hannes und Jasmina sind ein humoristisches Duo, fast so wie Asterix und Obelix. Er hat die Idee, sie kennt den Weg. Und eine große Liebesgeschichte haben wir auch in der Serie.

Kommt Ihre norddeutsche Herkunft mit ins Spiel?

Nein, zumindest nicht direkt. Aber indirekt hilft es mir schon, die Dinge mit der mecklenburgischen Gelassenheit zu betrachten. Ruhig und sicher wird das Projekt gemeistert, ohne Hektik und Stolperei. Trockenen norddeutschen Humor nennen meine Kollegen das.

Pflegen Sie die Beziehung zu Ihrer alten Heimat Schwerin denn noch?

Na sicher. Meine Eltern wohnen doch in der Landeshauptstadt. Aber da ich gerade Vater geworden bin, ist diesmal zu Weihnachten die ganze Großfamilie bei uns in Berlin eingeflogen. Meine Mutter hat zwei Enten mitgebracht und mein Bruder den Wein. Es war wunderbar. Aber ich bin auch nach wie vor öfter mal in Schwerin. Ich habe ja dort auch viele Freunde und Bekannte.