Schwerin : Schwerins größtes Bild: Zusammen feiern und reden

Am Vorabend des Mauerfall-Jubiläums neues Poster enthüllt

von Bert Schüttpelz

09. November 2019, 05:00 Uhr

Es ist mit 264 Quadratmetern Schwerins größtes Plakat: Das Werbebanner der Kampagne „MV tut gut“ am Parkhaus in der Geschwister-Scholl-Straße. Am Vorabend des Mauerfall-Jubiläums wurde ein neues Poster enthüllt: Mit dem Hashtag „#gemeinsam 30“ wirbt das Land für Gemeinschaftsgeist und Zusammenhalt in MV. „Wir wollen nicht nur feiern, sondern auch diskutieren“, erklärt Staatskanzleichef Heiko Geuse. „Dafür bieten wir das Sozial-Media-Portal an, auf dem Aktionen und Beiträge zum Jubiläum gepostet, abgerufen und diskutiert werden“, so Marketingchef Peter Kranz.