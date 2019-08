Schwerin : Schwimmhalle weiterhin verkürzt geöffnet

von svz.de

22. August 2019, 09:36 Uhr

Auf Grund von krankheitsbedingten Ausfällen beim Personal sind die Öffnungszeiten der Schwimmhalle auf dem Großen Dreesch voraussichtlich bis zum 1. September weiterhin verkürzt: am 26. und 27. August von 11 bis 20 Uhr, am 28. und 29. August

von 10 bis 21 Uhr, am 30. August von 7 bis 21 Uhr sowie am 31. August und 1. September von 10 bis 18 Uhr. Die Wassergymnastik-Kurse am 26. und 27. August finden wie gewohnt um 10 Uhr statt. Auch das Schul- und Vereinsschwimmen ist von den Einschränkungen nicht betroffen.