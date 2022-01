Grillen auf dem Balkon : Sechs heiße Kartoffeln in Schwerin rufen Feuerwehr auf den Plan

Es sollte eine gemütliche warme Grill-Mahlzeit werden. Doch noch vor dem Servieren klopfte die Feuerwehr an der Tür.

von Marco Dittmer

16. Januar 2022, 14:04 Uhr

Es sollte eine gemütliche warme Grill-Mahlzeit werden. Doch noch vor dem Servieren klopfte die Feuerwehr an der Tür.

Weil ein Mieter den Holzkohlegrill auf dem Balkon eines Plattenbaus anwarf, klingelte wenig später die Feuerwehr an seiner Tür. Zuvor entwickelte sich durch die Grillaktion in einem Wohnhaus in der Perleberger Straße so viel Rauch, dass eine Nachbarin von einem offenen Feuer ausging und den Notruf wählte.

Der Löschzug der Schweriner Berufsfeuerwehr eilte in kompletter Montur zum Einsatzort. An der Perleberger Straße konnte die Situation schnell aufgeklärt werden. Auch die Anruferin meldete sich bei der Feuerwehr. Der Bewohner und Grillmeister musste jedoch auf seine warme Mahlzeit verzichten. Die Feuerwehr entfernte den weiter dampfenden Grill, auf dem noch sechs Kartoffeln in Alufolie gewickelt lagen, vom Balkon im zweiten Obergeschoss und brachte das Gestell vor die Tür. Im Freien löschte ein Feuerwehrmann dann die heißen Kohlen ab.

Ob der Mieter mit der winterlichen Grilleinlage richtig handelte, bleibt unklar. Laut dem Deutschen Mieterbund ist das Grillen auf dem Balkon von Mietwohnungen grundsätzlich erlaubt. Die gleiche Regelung gilt für die Terrasse oder den Garten. Dies ist allerdings kein Freifahrtschein für rücksichtsloses Gequalme mit dem Holzkohlegrill.