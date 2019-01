Schwerin : Sechstes Fenster erstrahlt nun auch

Restaurierungsarbeiten im Chorumgang des Doms stehen kurz vor dem Abschluss

von Christian Koepke

09. Januar 2019, 10:50 Uhr

Der Förderkreis Schweriner Dom ist auf der Zielgeraden, die Restaurierung der sechs Historienfenster im Chorumgang steht kurz vor dem Abschluss. Seit mehreren Jahren bittet der Förderkreis um Spenden, damit die Ende des 19. Jahrhunderts in Tirol gefertigten Fenster nach und nach wieder in neuem alten Glanz erstrahlen können. Nun haben sich die Restauratoren Luise Brügemann und Andreas Kluth-Brügemann des letzten Fensters angenommen. Es zeigt die Evangelisten Johannes und Markus und wird wie die fünf anderen gesäubert, ausgebessert und besser geschützt. 27 000 Euro kostet die Restaurierung des Fensters. Gemeinsam mit Förderkreis-Chef Thomas Balzer und seiner Stellvertreterin Gerlinde Haker schauten gestern Wulf Kawan von der Stiftung Kirchliches Bauen in Mecklenburg und Stephan Sollberg von den Schweriner Rotariern den Restauratoren über die Schulter. Die Stiftung steuerte 6000 Euro zum Projekt bei, die Rotarier gaben 3000 Euro.