Seehof : Seehofer denken an die Zukunft

Gemeinde startet Vortragsreihe über Nachhaltigkeit und Umweltschutz: Anwohner können mit Experten in Gespräch kommen

von Marco Dittmer

08. Januar 2020, 05:00 Uhr

Nachhaltige Landwirtschaft, Mobilität, Energie und Umwelt: Die Gemeinde Seehof könnte in diesem Jahr zum Vorreiter in Sachen Klimawandel in der Region werden. Die Gemeindevertretung setzt dabei nicht auf große Prestigeobjekte, sondern auf Aufklärung. Mit einer Vortragsreihe können sich Seehofer und Hundorfer über die Möglichkeiten der Nachhaltigkeit informieren und austauschen. Dafür hat der Umwelt- und Zukunftsausschuss sieben Gäste in das Gemeindehaus nach Seehof eingeladen. „Es geht dabei um die Frage, wie wir mit der Umweltbelastung rund um die Dörfer umgehen“, sagt Claus Wergin, Bürgermeister von Seehof. Wergin löst damit ein Wahlversprechen ein. Der 63-jährige Bürgermeister habe während der vergangenen Wahlperiode den Eindruck gehabt, dass es in dem Bereich viel Unkenntnis gibt. „Dieses Thema bewegt die Gemeinde. Die Stimmung war angespannt. Deswegen soll es nun vor allem um Aufklärung gehen. Wir werden uns bei dem Thema irgendwann bekennen müssen“, so Wergin.

Seehof ist von Landwirtschaftsbetrieben und dem Schweriner See umgeben. Nach einem einführenden Vortrag über nachhaltiges Leben auf dem Land wird es in den Anschlussveranstaltungen um Tipps gehen, was jeder selbst für die Umwelt tun kann. Die Gastredner sind Fachleute aus dem Bereich. So wird das Thema Nachhaltigkeit immer aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Im Anschluss an jeden Vortrag moderiert Hilmar Baumgarten ein Gespräch zwischen den Referenten und dem Publikum.

Was Gemeindevertreter und Bürger aus den Vorträgen schießen, weiß Wergin nicht. Vielleicht nur das: „Ich bin mir sicher, dass sich für unseren Zukunfts- und Umweltausschuss einige neue Projekte ergeben werden.“ Grünschnitt, Blühwiesen und öffentlicher Nahverkehr sind nur einige Themen, die der Bürgermeister im Fokus sieht.

Termine: Vorträge in Seehof

„Wie gesund und nachhaltig ist unser Leben auf dem Land?“, 21. Januar, 19 Uhr

„Mobilität und Verkehrskonzepte neben einer Großstadt“, 6. März, 19 Uhr

„Umgang mit Energie im Kleinen und Großen“, 26. Mai, 19 Uhr

„Was leistet die konventionelle Landwirtschaft und was könnte sie leisten?“, 19. Juni, 19 Uhr

„Was uns krank macht – Erkenntnisse zur Umweltbelastung“, 27. August, 19 Uhr

„Essen ist politisch – Vom Zusammenhang unserer Ernährung mit der Welt“, 15. September, 19 Uhr

„Ökologischer Landbau – enkeltaugliche Landwirtschaft auf dem Feld und im eigenen Garten“, 24. November, 19 Uhr

Alle Veranstaltungen finden im Gemeindehaus, Eschenweg 27, statt. Vorträge und Gespräche werden von Hilmar Baumgarten, Redakteur der Bauernzeitung und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Humboldt-Universität, moderiert.