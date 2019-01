Schwerin : Segen für das Stadthaus

Kleine Sternsinger heute zu Gast beim Oberbürgermeister in Schwerin

von svz.de

09. Januar 2019, 10:52 Uhr

Eine Schar kleiner Sternsinger der Kindertagesstätte der Katholischen Kirche St. Anna kommt heute um 8.45 Uhr ins Stadthaus. Verkleidet als die Heiligen Drei Könige Kaspar, Melchior und Balthasar bringen sie den Menschen nach altem Brauch den Segen Gottes und die friedensbringende Botschaft von Bethlehem.

Begrüßt werden sie im Stadthaus durch Oberbürgermeister Rico Badenschier. Die Kinder führen ein kleines Programm mit Liedern und Gedichten auf und bitten anschließend um eine Spende für die armen Kinder dieser Welt.

Seit mehr als 50 Jahren sammeln Kinder für Kinder in Not und ziehen alljährlich im Januar von Tür zu Tür. Vielen Kindern wurde durch die gesammelten Spenden geholfen. Kindern in aller Welt, denen es nicht gut geht. Waisen, Kindern in Kriegsgebieten und Flüchtlingslagern, aidsinfizierten oder behinderten Kindern.

„Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit!“ heißt das Motto der diesjährigen Aktion, bei der besonders auf Kinder mit Behinderung aufmerksam gemacht wird.

Bei der vergangenen 60. Aktion haben die Sternsinger in Deutschland fast 49 Millionen Euro gesammelt.