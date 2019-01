Selbst-Hypnose als Heilmittel

von Nadja Hoffmann

16. Januar 2019, 10:23 Uhr

Den eigenen Appetit zügeln oder problemlos durchschlafen – für viele Menschen sind das Wünsche, die sich bislang kaum erfüllen lassen. Selbst-Hypnose kann bei solchen Schwierigkeiten helfen, sagen Fachleute. Am Montag, 28. Januar, gibt es um 19 Uhr einen kostenlosen Info-Abend zu dem Thema beim Verein „123suchtfrei“ im Ziegeleiweg 9. Die Technik der Selbsthypnose könne in jedem Alter von den meisten Menschen erlernt werden, so die Veranstalter. Anmeldungen zu dem Info-Abend werden erbeten unter der Telefonnummer 0174/8650336.