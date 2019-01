Selbsthilfe bei Stoma

von Nadja Hoffmann

14. Januar 2019, 11:00 Uhr

Die Selbsthilfegruppe rund um das Stoma sucht noch Gleichbetroffene für ein reges Clubleben zum gemeinsamen Austausch über alle Fragen. Bei Interesse könnenBetroffene gern am Clubleben teilnehmen, am Mittwoch, 16. Januar, um 15 Uhr in der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen, Spieltordamm 9 in Schwerin. Gast ist diesmal ein Experte, der die neuesten Bandagen vorführt, die besonders bei Stomaneuanlagen interessant sind. Ein Austausch über Verordnungsmodalitäten von Stoma Hilfsmittel steht aauch auf der Tagesordnung. Interessenten können vorab unter Telefon 0162 808 3240 näheres in Erfahrung bringen.