26. Juni 2019, 08:30 Uhr

In der Selbsthilfegruppe für verlassene Eltern haben Eltern, deren Kinder den Kontakt abgebrochen haben, die Möglichkeit, sich auszutauschen. Wer mit seinen Fragen nicht mehr alleine sein und sich mit anderen Betroffenen unterhalten will, ist herzlich willkommen. Die Gruppe trifft sich am 4. Juli um 15.30 Uhr in der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen, Spieltordamm 9 in Schwerin.