Selbsthilfegruppe in Schwerin : Selbsthilfegruppe für Angehörige depressiv erkrankter Menschen

von Ronald Ufer

17. Januar 2022, 09:32 Uhr

In Schwerin wird eine Selbsthilfegruppe für Angehörige an Depression Erkrankter. Sie soll Unterstützung für Betroffene geben und über Hilfsangebote informieren.

In Schwerin wird am Mittwoch um 18 Uhr eine Selbsthilfegruppe für Angehörige depressiv erkrankter Menschen gegründet. Sie erfolgt in der KISS, Spieltordamm 9, 19055 Schwerin. Danach trifft sich die Gruppe an jedem 1. und 3. Mittwoch im Monat um 18 Uhr am gleichen Ort. Die Teilnahme ist kostenlos. Für Menschen an der Seite eines depressiv erkrankten Menschen ist das Leben an jedem Tag eine Herausforderung. Sie stellen sich früher oder später die Frage: Wo bleibe ich und wer hilft MIR eigentlich?

In der Gruppe sollen sich Betroffene austauschen, gemeinsam Lösungswege finden, voneinander lernen und Ausschau nach Ressourcen halten. Die Teilnehmer sollen spüren: Ich bin nicht allein. Darüber hinaus sollen sich die Mitglieder der Selbsthilfegruppe gegenseitig über Hilfsangebote informieren. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung wird gebeten unter 0385 39 24 333 oder info@kiss-sn.de