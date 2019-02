Schwerin : Seminar zum Gemüsegarten

von svz.de

21. Februar 2019, 07:11 Uhr

Alles rund um die ökologische Bewirtschaftung des Gemüsegartens können Interessierte am kommenden Sonnabend, 23. Februar, erfahren. Das Seminar „Mischkultur und Fruchtfolge“ beginnt um 10.30 Uhr in der Schweriner Naturschutzstation und findet in Kooperation mit „Natur im Garten MV“ statt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0385/47733744 oder per E-Mail an naturschutzstation@nabu-mv.de