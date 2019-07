 Schwerin : Seniortrainer: Chancen im Ruhestand

von svz.de

11. Juli 2019, 10:36 Uhr

Mit ihrem sozialen Engagement ist die Generation 60 plus aus dem kommunalen Leben nicht mehr wegzudenken. Ein Beispiel sind die mittlerweile 700 ausgebildeten Seniortrainer, die als Lesepate in Kindereinrichtungen, als Begleiter für Auszubildende oder Leiter von Interessen- und Freiwilligengruppen ihre Erfahrungen und Kompetenzen für andere einsetzen. Auch in Schwerin sind Seniortrainer gefragt. Wer sich so ein Ehrenamt vorstellen kann, meldet sich gern im Seniorenbüro Schwerin, telefonisch unter 0385/ 5 57 49 62 oder per E-Mail an Seniorenbuero_Schwerin@t-online.de. Dort gibt es weitere Information und bei Bedarf einen Gesprächstermin.

Im September startet die nächste Qualifizierung für Senioren, in der Kompetenzen zur Konzipierung von Projekten, Beschaffung von Fördermitteln oder Öffentlichkeitsarbeit vermittelt werden. Es gibt ein Grundkurs von insgesamt neun Tagen und Weiterbildungsveranstaltungen je nach Bedarf.