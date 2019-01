Schwerin : Sicher zur Schule

Neuer Weg zwischen Güstrower- und Lagerstraße freigegeben

Die Grundschüler der „Schweriner Nordlichter“ können sich freuen, aber auch die Gäste des Speicherhotels und alle Bewohner des Hafenquartiers am Ziegelsee: Gestern Nachmittag wurde der neue Gehweg zwischen Güstrower und Lagerstraße offiziell freigegeben. Acht junge Schwarzerlen säumen den Weg, der natürlich auch beleuchtet ist. Insgesamt rund 200 000 Euro investierte die Stadt in dieses Projekt, die Bauzeit betrug fünf Monate. „Mit dem neuen Gehweg ermöglichen wir den Schülerinnen und Schülern einen kurzen und sicheren Weg von der Bushaltestelle zur Schule und zurück, unabhängig vom Straßenverkehr“, sagte Oberbürgermeister Rico Badenschier bei der Freigabe, zu der neben Mitarbeitern der bauausführenden Firma auch Vertreter der Stadt, des Bildungsausschusses und des Ortsbeirates gekommen waren.

Zuvor wurden bereits der neue Fußweg am Südostufer des Ziegelinnensees beleuchtet und der nordwestliche Fußweg an der Lagerstraße fertiggestellt. An der Straße gibt es jetzt auch Überquerungshilfen, außerdem wurden Lager- und Speicherstraße mit Hinweisschildern ausgestattet, um Autofahrer auf die Verkehrssituation rund um die Schule aufmerksam zu machen. Im Frühjahr ist ein Zebrastreifen in der Möwenburgstraße geplant. Außerdem soll der Rad- und Fußweg im Schelfpark beleuchtet werden.