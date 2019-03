Schwerin : Sicherheitstipps vom Experten

von svz.de

14. März 2019, 07:26 Uhr

Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht über erfolgreiche Betrugsmaschen berichtet wird. Immer wieder werden Senioren ihres Geldes beraubt. Der Ortsverband Schwerin des Sozialverbandes VdK Mecklenburg-Vorpommern nimmt sich diesem Thema an und organisiert am Mittwoch, 20. März , um 14 Uhr im Haus der Begegnung in der Perleberger Straße 22 einen Vortrag durch einen Seniorensicherheitsberater des Landesseniorenbeirats. Die Teilnehmer werden gewarnt und bekommen hilfreiche Tipps, wie sie sich richtig verhalten sollen, wenn Kriminelle vor der Haustür stehen oder anrufen. „Uns ist es ein Anliegen, dass sich gerade die Älteren in unserer Gesellschaft wieder sicherer fühlen“, sagt Siegfried Schwinn, Ortsverbandsvorsitzender. Anmeldungen bei Erika Irmisch unter 0385/6630556.