Schwerin : Sie rammte die Straßenbahn

An ihrem ersten Arbeitstag vor 28 Jahren hat Gabriela Hartmann in der Frühe einen Start mit Schrecken

von Thorsten Meier

02. Juli 2019, 05:00 Uhr

Einen aufregenden Berufsstart mit Schrecken erlebt Gabriela Hartmann 1991, als sie damals in Ostorf in ihrem Auto früh morgens in der Dunkelheit bei dichtem Regen mit allem rechnet, nur nicht mit der herannahenden Straßenbahn. „Ich habe plötzlich nur noch die Lichter gesehen. Sie kam von rechts und hat mich voll auf der Beifahrerseite erwischt“, erinnert sich die gebürtige Hamburgerin, die als Aufbauhelferin in den Osten gekommen war, der für sie bis dato ein völlig unbekanntes Land darstellte. Ihr erst ein Jahr alter Mazda 626 war mit über 10 000 Mark Schaden schrottreif.

„Das war jedenfalls total verrückt, denn ich hatte keinerlei Erfahrungen mit Straßenbahnen“, sagt die 58-Jährige, die bis 1999 unter der Woche auf dem Finanzamtsgelände in der Stellingstraße wohnte, ansonsten zwischen der Hafenmetropole und Schwerin hin und her pendelte.

„Die Fahrerei hat auf Dauer genervt, also zog ich ganz her und wohne seitdem in der Feldstadt. Umgeben von überwiegend bodenständigen und angenehmen Menschen“, berichtet die Beamtin und Computerspezialistin weiter. Das sei eine großartige Idee gewesen, an der es bis heute nicht zu zweifeln gäbe. „Die Stadt ist tatsächlich so etwas wie eine zweite Heimat geworden. Das wird mir immer in den Momenten ganz besonders bewusst, wenn ich im Urlaub war und nach Hause komme.“

Dennoch gibt es für Gabriela Hartmann Dinge, die sie nerven. Wenn es beispielsweise in der ganzen Stadt keine Stecknadeln mit Plastikkopf oder runde Kabelschächte gibt und sie die deshalb im Internet bestellen müsse. Auch wünsche sie sich mehr kulturelle Vielfalt bei der Stückeauswahl in Staatstheater und E-Werk. Für letztere Spielstätte habe sie sogar ein Abo.

Begeistert hingegen ist die Wahlschwerinerin von der Landschaft, den Seen, der Architektur, der historischen Altstadt sowie der Infrastruktur. „Werk 3, E-Werk, Theater und Kino sind gut zu Fuß erreichbar.“ Zwei Mal die Woche nutze sie außerdem die Schwimmhalle auf dem Dreesch, um fit zu bleiben. Pfaffenteich und Schlossgarten seien bevorzugte Orte zum Spazierengehen. Aber auch Ausflugsziele am Faulen See, in Zippendorf und in Mueß.

Angetan ist Gabriela Hartmann auch von der Mentalität der kantigen Mecklenburger, einem Menschenschlag, der sehr dem Hamburger ähnele. Mit Zurückhaltung, Beobachten und langem Nachdenken, bevor überhaupt etwas an den Tag gegeben wird. „Ich konnte mir in den letzten zwei Jahrzehnten erfolgreich einen Bekanntenkreis aufbauen“, erzählt Gabriela Hartmann, die sich ab und an auch in der Alten Dampfwäscherei und im Casagrande kulinarisch verwöhnen lässt. „Ansonsten koche ich gern selbst, besonders Mediterranes. Mein Lieblingsrezept sind Zitronen-Tymian-Linguini mit Parma-Schinken“, schwärmt sie, die auch schon in Italien mit den allerbesten Köchinnen der Welt, den Mamas, gekocht hat. „Vor Ort lernt man in traumhafter Kulisse die echte, authentische Küche kennen, die einfach und dennoch so raffiniert ist. Weil die Frische der Zutaten alles beherrschend ist. Und oftmals mit dem, was hier in Deutschland als so genannt italienisch angeboten wird, überhaupt nichts zu tun hat“, kann sich Gabriela Hartmann richtig in Rage reden. Weil ihre Leidenschaft fürs Kochen eben keinen Verrat duldet.

Das Leben an sich nimmt sie gelassen. Ist tolerant. Weil sie weiß, dass Veränderungen sich nicht herbeizwingen lassen. Schon gar nicht bei Menschen. Leben und leben lassen, lautet deshalb ihr Motto, über das sie sagt: „Es gelingt mir in den letzten Jahren immer besser. Vielleicht liegt das auch an Mecklenburg und Schwerin.“