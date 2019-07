Konzert in Schwerin : Sie singen für Harry und Meghan

„The Queen’s Six“ aus Windsor Castle geben heute Abend ein Konzert im Schweriner Dom.

von svz.de

30. Juli 2019, 14:18 Uhr

Im Auftrag Ihrer Majestät sind "The Queen’s Six" aus Windsor Castle heute Abend im Schweriner Dom zu Gast. Ab 19.30 Uhr präsentiert das international renommierte Ensemble Kostproben von ihrer neuesten Kreation "Royal Windsor – Then and now".

Auftritt auf königlicher Hochzeit

Die klassische A-capella-Formation singen Kompositionen, die über die Jahrhunderte der Königsfamilie und Windsor Castle, insbesondere der St. George-Chapel, gewidmet wurden – ein Programm geprägt von inniger Heimatverbundenheit. Von Werken des König Henry VIII. und Stücken zu Ehren der Queen Elizabeth I. über Lieder und Kompositionen, die auf der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle gesungen wurden, bis hin zu Folk-, Jazz- und Pop-Arrangements von heutigen Mitgliedern des St. George-Chapel-Choir erklingt eine vielseitige Bandbreite: so auch Hits von Paul McCartney, Steve Wonder oder Ben E. King.

Ein Höhepunkt in der Karriere der Sänger: Sonnabend, 19. Mai 2018. In der St. George-Chapel auf Windsor Castle, der Wochenend-Residenz der Queen von England geben sich Harry und Meghan das Ja-Wort. Die Begeisterung und Vorfreude ist aber nicht nur dem internationalen Starpublikum anzumerken. Auch Dan, Tim, Nic und Dom sowie Andrew und Simon sind hautnah dabei – als "Lay Clerks", also erwachsene Profi-Sänger des St. George-Chapel Choir, dessen Tradition seit 1348 in Windsor Castle besteht. In weißem Gewand und rotem Kragen wurden die sechs Herren berufen die täglichen Gottesdienste und abendlichen Andachten der anglikanischen Kirche auf Windsor Castle musikalisch zu rahmen und gingen damit ebenfalls einen Bund fürs Leben ein: ein Leben auf Windsor Castle, im Nachbarhaus der Queen Elizabeth.

Seit elf Jahren als Gruppe unterwegs

In Ihrer Ferienzeit gehen die Sänger allerdings eigene musikalische Wege. Zum 450. Krönungsjubiläum von Queen Elizabeth I. vor elf Jahren gründen sich die sechs Herren als "The Queen’s Six" und dürfen fortan mit Genehmigung der Schlossherren eigens auf Reisen gehen. Auch sind sie regelmäßig gern gehörte Gäste auf Feierlichkeiten und besonderen Anlässen der Königsfamilie. In diesem Jahr sind die Sänger bereits in den USA, Bermuda, Griechenland und Kroatien unterwegs gewesen. Grad in Zeiten des Brexit und großer internationaler Krisen sehen es die Sänger als Selbstverständlichkeit über das Medium der Musik das gesellschaftliche Miteinander zu bestärken und auf allerhöchstem Niveau zu unterhalten und zu erfreuen.

Das Konzert beginnt heute um 19.30 Uhr, Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr, im Schweriner Dom. Der Eintritt ist frei.