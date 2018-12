Schwerin : Silber für Kleingartenanlage "Panorama" in Neumühle

Der Bundesverband Deutscher Gartenfreunde lobte beim 24. Bundeswettbewerb «Gärten im Städtebau» besonders die familiäre Atmosphäre.

Preisgekrönte Parzelle im Land: Beim 24. Bundeswettbewerb «Gärten im Städtebau» hat eine Kleingartensparte in Schwerin Silber geholt. Der Bundesverband Deutscher Gartenfreunde zeichnete in diesem Jahr insgesamt 20 Anlagen in Deutschland mit sechs Gold-, zehn Silber- und vier Bronzemedaillen aus, wie der Verband am Samstag in Berlin mitteilte. Preisgelder in Höhe von 25 500 Euro wurden vergeben.

In Schwerin zeigte sich die Jury vom Engagement der Stadtpolitik besonders beeindruckt: «Es gibt hier nicht nur einen Kleingartenbeirat, sondern sogar eine untere Kleingartenbehörde sowie einen Mitarbeiter in der Stadtverwaltung, der sich ausschließlich mit dem Kleingartenentwicklungsplan beschäftigt.» Von so viel politischer Unterstützung könnten Kleingärtner in den deutschen Großstädten oft nur träumen. In Schwerin wurde die Kleingartensparte «Panorama» im Stadtteil Neumühle ausgezeichnet, die mit familiärer Atmosphäre punktete.

Der Bundeswettbewerb «Gärten im Städtebau» gilt als Deutschlands wichtigster Ideenwettbewerb zur urbanen Gartenkultur und als eine Art Deutsche Meisterschaft der bundesweit rund 14 000 Kleingartenvereine. Den Wettbewerb gibt es seit 1951, er wird alle vier Jahre ausgetragen. Für die Endrunde qualifizieren sich die Gewinner der Landesvorauswahlen. Eine Fachjury begutachtet alle Finalisten vor Ort.