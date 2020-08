Schwerin : Sommerfest zum Auftakt

Konservatorium eröffnet am Wochenende das neue Musikschuljahr

von Christian Koepke

18. August 2020, 16:45 Uhr

Mit einem dreitägigen Sommerfest vom 21. bis 23. August startet das Konservatorium in das neue Musikschuljahr. „Wir wollen den Schwerinern zeigen, dass wir noch da sind“, sagt Direktor Volker Ahmels. Los geht es am Freitag um 16 Uhr mit dem im März ausgefallenen Excellence-Konzert innerhalb der Reihe KON-Takte 2020. Auf der Bühne im Innenhof des Konservatoriums steht der besonders begabte Nachwuchs des Konservatoriums. Die teilweise noch sehr jungen Musikerinnen und Musiker präsentieren Ergebnisse ihrer Arbeit in der Studienvorbereitung. „Unsere Begabtenförderung ist ein Markenzeichen in der Landeshauptstadt“, erklärt Ahmels. Viele der Musikschüler würden außerdem an der Young Academy Rostock gefördert, dem Internationalen Zentrum für Musikalisch-Frühbegabte an der Hochschule für Musik und Theater Rostock.

Am Sonnabend öffnet das Konservatorium in der Puschkinstraße 6 seine Pforten zum Tag der offenen Tür. Von 14 bis 17 Uhr werden voraussichtlich in mehreren Blöcken viele verschiedene Instrumente auf der Bühne im Innenhof vorgestellt. Sie können jeweils im Anschluss in Einzelschnupperstunden ausprobiert werden. Zu Fragen rund um den Unterricht geben die Mitarbeiter des Konservatoriums den ganzen Nachmittag Auskunft. Der Eintritt beim Tag der offenen Tür ist frei. Coronabedingt können sich aber immer nur 70 Gäste gleichzeitig am Veranstaltungsort aufhalten.

Den Abschluss des Sommerfestes bildet am Sonntag um 16 Uhr ein Konzert mit dem Duo Aydan unter dem Motto „Zwischen Gleens, Northern Lights und Fabriken“. Bella Nick und Pascal Marschar verweben in ihren Eigenkompositionen, Folk, Country und Rock zu einem besonderen Musikerlebnis. Neben eigenen Kompositionen interpretiert das Duo Aydan auch Klassiker der Irish oder American Folk Music.

Für die beiden Konzerte am Freitag und am Sonntag stehen ebenfalls nur jeweils 70 Plätze zur Verfügung. Eintrittskarten können ausschließlich im Vorverkauf im Kulturinformationszentrum in der Puschkinstraße 13 erworben werden.

„Wir lassen uns von Corona nicht unterkriegen“, betont Direktor Ahmels. In fast allen Bereichen sei der Unterricht schon seit einer Weile wieder aufgenommen worden. Bei vielen Instrumenten gäbe es nach der coronabedingten Unterbrechung auch noch freie Plätze, so Ahmels.