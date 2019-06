Sommerkurs für Jugendliche

von svz.de

20. Juni 2019, 11:29 Uhr

Die Volkshochschule bietet im Sommer den Kurs „Tast-Schreiben für Jugendliche“ unter Leitung von Heike Miegel an. Der Kurs findet vom 1. bis 5. Juli jeweils von 9 bis 11.30 Uhr im Campus am Turm statt. Gerade als junger Mensch ist es im digitalen Zeitalter sinnvoll, das Zehn-Finger-Schreiben zu erlernen. Am Ende des Kurses können Teilnehmer „blind“ auf der PC-Tastatur schreiben, absolvieren einen Schreibtest und erhalten ein Zertifikat. Mehr Informationen gibt es telefonisch unter 0385/ 591271920 oder auf www.vhs-schwerin.de. Schriftliche Anmeldung bitte an die Volkshochschule Ehm Welk, Puschkinstraße 13, 19055 Schwerin oder per E-Mail: info-vhs@schwerin.de.