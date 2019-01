von Bert Schüttpelz

29. Januar 2019, 05:00 Uhr

Am Pfaffenteich geht es derzeit den Linden an den Kragen. Allerdings werden die Bäume nur im Sinne der Verkehrssicherheit gestutzt. Deshalb kommt es an Werktagen zwischen 7 und 17 Uhr zu Behinderungen auf den Gehwegen und der Fahrbahn. Noch bis Mitte Februar kann es zu abschnittsweisen Sperrungen und Halteverboten führen.