Schwerin : SPD: Fingerhakeln statt Bildungsinvestition

Stadtvertretung stimmt gegen Bücherrückgabesystem für Stadtbibliothek

von Onlineredaktion pett

06. Dezember 2019, 05:00 Uhr

Als „machtpolitisches Fingerhakeln“ hat der kulturpolitische Sprecher der SPD-Stadtfraktion, Heiko Steinmüller, die ablehnende Haltung von AfD, CDU, FDP und Unabhängigen Bürgern bei der Abstimmung über die Anschaffung eines automatisierten Bücherrückgabesystems für alle Standorte der Schweriner Stadtbibliothek in der jüngsten Stadtvertreter-Sitzung bezeichnet. „Die genannten Parteien verhindern völlig unverständlich die Einführung eines Systems, das den Bibliotheksnutzern die eigenständige Ausleihe von Büchern und anderen Medien sowie ihrer Rückgabe rund um die Uhr ermöglichen soll“, sagte Steinmüller. Dabei sei das Rückgabesystem, das landesweit bereits in fünf anderen Bibliotheken eingesetzt werde, von der vorherigen Stadtvertretung vor einem Jahr in die Investitionsliste des städtischen Finanzplans aufgenommen und von den Fachausschüssen der jetzigen Vertretung auch befürwortet worden.

Gegen das Rückgabesystem hatte sich allerdings der Hauptausschuss ausgesprochen. Oberbürgermeister Rico Badenschier legte gegen dieses Votum Widerspruch ein und setzte das Thema so überhaupt auf die Tagesordnung der Stadtvertretung (SVZ berichtete).