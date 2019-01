Schwerin : Spendenlauf bei Vollmond

von svz.de

21. Januar 2019, 05:00 Uhr

Es ist nicht nur ein Gutenachtlauf, sondern auch ein Spendenlauf. Heute findet der nächste, der insgesamt 47. Lauftreff statt. Bis dato konnten die Veranstalter 48 958 Euro sammeln und zu 100 Prozent an Tierschutz- und Tierrechts-Organisationen weitergeben. Der Gutenachtlauf findet immer bei Vollmond statt – und immer ab 20.30 Uhr. Das Besondere: Hunderte Läufer werden zeitgleich in rund 70 Städten in fünf Ländern auf der Strecke sein. In Rundkursen von fünf bis sieben Kilometern Länge laufen die Teilnehmer in angepasster Geschwindigkeit. Im Verein „Laufen gegen Leiden“ sind rund 400 Läufer organisiert. Treff ist der Lidl-Parkplatz Lankow, Greifswalder Straße.