Schwerin : Sperrungen fürs Altstadtfest

vergrößern 1 von 1 Foto: vobo 1 von 1

von Maren Ramünke-Höfer

erstellt am 09.Sep.2017 | 09:00 Uhr

Karussell fahren, bummeln, mit Freunden was Leckeres essen und trinken – das 23. Altstadtfest, das gestern eröffnet wurde, hat jede Menge schöne Seiten. Allerdings kommt es rund um den Pfaffenteich zu zahlreichen Verkehrseinschränkungen. Bis Montag ist daher „zonenübergreifende Bewohnerparken“ möglich.

Vollsperrungen gibt es in folgenden Straßen: Spieltordamm bis Montag, 18 Uhr, Arsenalstraße ab Wismarsche Straße, die August-Bebel-Straße bis zur Gaußstraße und die Straße Zum Bahnhof bis zur Wismarschen Straße bis Montag, 6 Uhr. Die Alexandrinenstraße und der restliche Teil der Bebelstraße sind halbseitig gesperrt und durch die Mecklenburgstraße darf bis Montagfrüh kein Lieferverkehr fahren. Die Taxiplätze in der Alexandrinenstraße werden in die Arsenalstraße verlegt. Autofahrer müssen auf Halteverbots-Bereiche achten.