von svz.de

24. Mai 2019, 05:00 Uhr

„Das Besondere entdecken“, so nennt sich die neue Fotoausstellung von Jürgen Brandt in der Schweriner Sparkasse. Ganz neue Perspektiven eröffnen sich dem Betrachter, der die Luftbilder in der Kundenhalle am Marienplatz für sich entdeckt. Geometrische Figuren, beeindruckende Farben, das Spiel von Licht und Schatten. Brandts Fotomotive kommen aus ganz Mecklenburg-Vorpommern.