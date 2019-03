von svz.de

26. März 2019, 05:00 Uhr

Mit großen Augen verfolgen die Kinder aus der Kita „Future Kids“ im Mueßer Holz, was da auf ihrem Spielplatz passiert. Große Bagger und starke Handwerker sorgen dafür, dass bald wieder ausgiebig getobt, geklettert und gerutscht werden kann. Das neue Klettergerüst steht schon zum Greifen nah. Am Freitag dürfen die Kinder es in Besitz nehmen.