Schwerin : Sprechstunde mit Badenschier

von svz.de

24. Juli 2019, 05:00 Uhr

In regelmäßigen Abständen lädt Oberbürgermeister Rico Badenschier Bürger zur persönlichen Sprechstunde ein, in der sie Fragen und Anregungen diskutieren können. Diese findet morgen von 15 bis 17 Uhr statt. Die Gespräche werden im Dienstzimmer im Stadthaus, Am Packhof 2 - 6, Aufzug C, 6. Etage durchgeführt. Es besteht die Möglichkeit, Einzelgespräche zu führen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Themen, die angesprochen werden sollen, können bei Sandra Hoffmann unter Telefon 0385/5452222 oder per E-Mail an ideen-beschwerden@schwerin.de vorab abgegeben werden.