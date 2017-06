Schweriner Sorgen : Stadt kämpft für Mieter

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Das Verhalten der neuen Eigentümer von rund 1100 Wohnungen in Krebsförden und im Mueßer Holz sorgt weiter für Unmut unter Kommunalpolitikern und Mietern. Der Sozialausschuss hat jetzt die Intown GmbH, die WGS als Verkäufer und das Jobcenter, das viele der Mieter betreut und deren Kosten für die Unterkunft übernimmt, eingeladen. „Gerade weil es sich um ehemalige kommunale Wohnungen handelt, steht die Stadt jetzt in der Pflicht, sich für die Betroffenen einzusetzen“, sagte SPD-Fraktionschef Christian Masch. Ein vom Investor angekündigtes Modernisierungskonzept müsse endlich auf den Tisch. Masch merkt allerdings auch an, dass die Einflussmöglichkeiten der Stadt begrenzt seien. Seit Monaten häufen sich Mieterbeschwerden wegen mangelnder Wasser- und Stromversorgung sowie defekter Heizungen. Es gründete sich eine Mieterinitiative, die auf die schlechte Lage vor Ort aufmerksam machen will.





von Gert Steinhagen

erstellt am 20.Jun.2017 | 20:00 Uhr