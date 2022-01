Glosse aus Schwerin : Stadthaus statt Bahnhof – Neue Karte ist ungenau, aber wissenswert

Mehr als 80 Sehenswürdigkeiten werden Touristen auf den neuen Karten in der Stadt angezeigt. Einen Fehler hat das neue Leitsystem allerdings, wie unser Autor in seiner Glosse feststellt.

von Marco Dittmer

14. Januar 2022, 17:45 Uhr

Mehr als 80 Sehenswürdigkeiten werden Touristen auf den neuen Karten in der Stadt angezeigt. Einen Fehler hat das neue Leitsystem allerdings, wie unser Autor in seiner Glosse feststellt.

Mit dem Start der Touristensaison dürfte auch Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier deutlich mehr Arbeit bekommen – oder zumindest Besuch von Auswärtigen. Grund dafür sind die neuen Stadtkarten, die die Verwaltung in der Innenstadt aufstellen ließ. Eine davon steht auf dem Bahnhofsvorplatz. Ideal für Touristen, die mit dem Zug in die Landeshauptstadt kommen. In diesem Fall kennt der Stadtplan jedoch seinen eigenen Standort nicht. Das Symbol zumindest zeigt direkt auf das Stadthaus und damit auf den Sitz des Oberbürgermeisters.

Die anderen Schilder, Karten und Wegweiser – immerhin sollen sich Touristen ab März an 70 Standorten über ihre Umgebung und die Stadt informieren können – sind dabei besser über ihren eigenen Standort informiert. Mehr noch: Sie halten auch für Neu-Schweriner die eine oder andere nützliche Information bereit. Oder wer weiß denn schon, wo sich die schöne Uferaussichtsstelle Adebors Näs oder der geheime Winter-Hotspot für Schlittschuhfahrer, die Große Karausche, befindet? Ur-Schweriner kennen natürlich beide Plätze. So war Adebors Näs, wie die Landzunge am Franzosenweg genannt wird, schon vor 100 Jahren eine beliebte Badestelle. Zur Buga 2009 wurde sie wieder mit einem Steg erschlossen.

Marco Dittmer

Kleines Gewässer mit Wikipedia-Eintrag

Die Große Karausche ist nur wenige 100 Meter weiter am Franzosenweg. Der kleine Teich hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Demnach ist das 1,7 Hektar große Gewässer ein flacher, kalkreicher und eutropher See im Verlandungsbereich des südlichen Schweriner Innensees. Wahrscheinlich war die Große Karausche früher Bestandteil des Schweriner Sees. Die Große Karausche befindet sich im weit fortgeschrittenen Verlandungsstadium und ist Bestandteil des Landschaftsschutzgebiets „Schweriner Innensee und Ziegelaußensee“.

70 Karten und Wegweiser für Touristen

Diese wertvollen Informationen wie auch mehr als 80 weitere Einträge können Touristen und Schweriner auf aktuell 45 Tafeln erforschen. „Insgesamt werden es 70 Standorte“, sagt Citymanager Stefan Purtz. Einige werden noch in den kommenden Wochen in der Mecklenburgstraße und der Puschkinstraße installiert.

Weiterlesen: Neue Wegweiser für Touristen sind da

Das System aus Umgebungskarten und Wegweisern soll das alte, überholte Leitnetz für Touristen aus Buga-Zeiten ersetzen. Pluspunkt für die neue Beschilderung: „Das anthrazitfarbene System besteht aus pflegeleichtem Aluminium, ist hochwertig und langlebig, kann jederzeit unkompliziert gewartet und um neu auszuschildernde Ziele ergänzt werden“, erklärt Purtz.

Die ungenaue Bahnhofsangabe dürfte jedenfalls kein Grund zur Sorge sein. Das Stadthaus ist fast in Sichtweite des Hauptbahnhofs und auch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung kennen sicher den Weg dorthin.